德國總理蕭茲今日率團訪華，中國社會科學院中德合作中心主任楊解朴表示，蕭茲此訪釋放了加強中德經貿合作的積極信號，明示德國的對華政策將沿著務實的軌道發展。

楊解朴接受北京日報旗下「長安街知事」專訪時指出，2022年是中德建交50周年，中德都非常看重雙邊關係的發展，德國前總理梅克爾在執政16年中訪華12次。考慮到中國的國際地位和中德經貿關係的緊密程度、體量規模，蕭茲訪華勢在必行。

楊解朴還稱，俄烏衝突引發了歐洲的能源危機，德國作為歐洲最大的經濟體，經濟衰退風險升高。此時，中國是最好的合作夥伴。中國優越的營商環境、較低的能源價格、較完善的供應鏈體系和巨大的市場規模，對德國工業界具有毋庸置疑的吸引力。

「蕭茲此次率企業天團訪華，是在釋放加強中德經貿合作的積極信號。」楊解朴認為，一方面，力求將雙邊關係推向以經貿為核心的務實合作軌道上來；另一方面，借此訪加強中德企業間合作，給德國的對外投資帶來提振空間，給陷入低迷的經濟找到更多的增長點。

楊解朴還說，德國作為歐盟的核心成員國，中德關係也一直在中歐關係中發揮引領作用。此次中德領導人之間的會晤以及中德企業間的交流，必定會把這種積極信號傳遞給其他歐盟國家。對於推動中國和其他歐盟成員國乃至中國和歐盟的雙邊關係發展都具有非常積極的促進作用。