美容會館廣告，內有許多身材姣好的服務生。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

廖男經營美容會館廣告，媒合交易從中抽成獲利。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲服務生以及男客。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄29歲廖姓男子10月間表面經營美容會館，私下經營全套違法性交易，警方多日前接獲檢舉，經查鎖定廖男會館，警方見時機成熟，2日假扮尋芳客逮人，除逮捕廖男以及員工23歲黃姓男子外，也現場5名外籍服務生以及3名剛完事的尋芳客逮捕。警方訊後依社會秩序維護法將服務生、尋芳客裁罰；廖男、黃男則依妨害風化罪移送法辦。

新興分局中正三路派出所日前接獲檢舉，廖男10月初在七賢路某大樓內經營美容會館，但私下又經營色情性交易，經員警多日實地尋訪蒐證，確定廖男有經營色情性交易行為，待時機成熟時，員警2日晚間10時許，假扮成尋芳客進房逮人。

黃男因在門口旁，一下子就遭到員警逮捕，廖男見狀轉身逃跑，但還是遭到早已在周邊埋伏的警力逮捕。員警在屋內搜索，查獲1大陸籍、4越南籍女服務生及3名男客，並查扣帳冊、使用過保險套等證物。

因確定服務生為外籍人士，員警逮捕行動前也通報移民署高雄市專勤隊到場支援，經專勤隊調查，發現大陸籍32歲蔡女是逾期停留，蔡女供稱是疫情前來台旅遊，遇到疫情時沒有班機可以返國，身上又沒錢，才會選擇做服務生度日。

另外4名越南籍中，有3失聯移工1逾期，年齡為25歲至35歲之間，5名服務生依社會秩序維護法裁罰外，後續由高雄市專勤隊接續處理，依入出國及移民法、《兩岸人民關係條例》逮捕，依規定遣返回國。

此外，廖男、黃男等2人依妨害風化罪移送高雄地檢署；3名男客坦承，透過朋友介紹才會得知此地有性交易，等到疫情趨緩下才試試看，不料第一次就被抓，警訊後也依社會秩序維護法裁罰。

據了解，廖男以通訊軟體Line聯繫男客媒介性交易，藉此規避警方查緝，全套一次2600起至3600元，並從中抽成600元；警方懷疑背後仍有應召集團，持續擴大追查釐清中。