為了帶動閱讀風氣，高雄市政府與財團法人人間文教基金會共同主辦「2022國際書展暨蔬食博覽會」，於5日至13日在佛光山佛陀紀念館登場，此次活動的主題為「我的地球 我來關懷Ⅱ」，從文學、食物、感官和行動4大亮點出發，讓閱讀變得富有趣味，書展期間預計會有2200位師生到佛光山校外教學。

今年書展的4大亮點為「國際書展 文學力動」、「在地蔬活 食指大動」、「心靈奇遇 感官撼動」及「淨零願景 綠色行動」，內容包含書展暨蔬食博覽會、互動文學展、行動圖書館、故事屋、新媒體藝術特展、高雄市特教生藝術創作聯展、台灣特技團雜技、台北新劇團京劇演出、世界兒童畫巡迴展等活動。

市府副祕書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館已連續10年舉辦書展，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。

教育局主祕歐素雯表示，教育局致力推動高雄市學生的閱讀教育，以國民中小學教育階段來說，參加教育部「閱讀磐石學校」及「閱讀推手個人獎項」的成績亮眼，共有43所學校、49位教師獲獎。教育局也分別在國中及國小端建置「愛閱網」及「喜閱網」線上評量系統，截至2022年10月底，國小參與學生數已逾9萬人。