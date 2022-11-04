豪華車廠BMW周四公布業績表現，財務長並對德國媒體表示，未來BMW的買家應該可以直接對製造商下購車訂單，而無須透過汽車經銷商。

財務長Nicolas Peter在一項媒體訪談中表示：「我們希望讓客戶有機會直接從我們這裡訂購車輛」。

新的制度將從2024年起適用於Mini品牌車款，以及從2026年起適用於BMW品牌。財務長說，正與汽車經銷商進行建設性談判。

Peter也在周四指出，該公司仍然有能力為銷售的汽車維持較好的售價。

財務長補充說，在今年1~9月，BMW的原物料成本增加了近20億歐元(約19.5億美元)；而電動車銷售占比的提升，也讓整體成本增加。

BMW也在周四稍早公布財報表現，第三季獲利優於預期。儘管晶片短缺，減低了車廠的產量，但汽車售價的有效提升，抵銷了該供應鏈問題。

BMW也預計第四季開始，銷售量將強勁增長，但是通膨和利率不斷上升，將拖累歐洲需求，可能拉低訂單量。

財務長說，近期的積極增長勢頭將持續到明年。他表示，儘管2022年的銷量將略低於2021年，但純電動車的銷量應會翻一倍。

Peter補充說，通膨和利率的不斷上升，可能會拖累訂單。

BMW周四股價大跌4.66%，收在76.5歐元。

加拿大皇家銀行分析師Tom Narayan說：「許多投資者都預期BMW將上調財測指引。那也就是說，BMW在財測方面是出了名的保守」。

財務長說，美國和中國的前景都優於歐洲，將有助於抵銷歐洲可能衰退的影響。

BMW第三季營收年增35.3%，為371.8億歐元(約365億美元)，表現超過分析師預期的353億歐元。稅前獲利為41億歐元，高於34億歐元的預測。

BMW預期全年的營益率為7%至9%區間。