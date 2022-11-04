新竹市長選舉陷藍綠白「三腳督」之戰，國民黨候選人林耕仁近日狂打民眾黨候選人高虹安，包括質疑高聘用男友擔任立法院公費助理、涉浮報助理費違反《貪汙治罪條例》等。資深記者羅旺哲表示，林與民進黨候選人沈慧虹接連砲轟高，一改「邊緣仁」的形象，但這並不會幫林加分，反而顯得林像在幫民進黨「暖場」、成沈的「馬前卒」；屆時自己討不到好處，反而是在幫沈增勢，最終自己會落得全盤皆輸。

羅旺哲昨（3）日在臉書粉絲專頁「羅旺哲的新聞觀察室」發文道，這幾天，看到林耕仁猛打高虹安火力凶猛，跟過去的「邊緣仁」反差相當大；事隔兩天，大家可以回過頭來想一想，林這出手，有可能為自己加分嗎？他覺得並沒有。

羅旺哲分析，這個道理很簡單，如果今天只是林耕仁「單方面」攻擊高虹安，或許拉回一點支持者回流，但也不見得能超越沈慧虹；但偏偏現在不只親綠側翼出手，連沈也接著搥下去，大動作的召開記者會猛批高的「助理爭議」，這一下，新竹選戰就會變成林聯合民進黨一起夾殺高。

針對當前的情勢，羅旺哲直言，讓人感覺就像林耕仁先替民進黨「暖場」、很像沈慧虹的「馬前卒」。如此一來，討厭高虹安的民眾，反而不會到林身上，變相等於是幫沈增加氣勢。最後這二十幾天，選戰就變成「挺高虹安、與反對高虹安」之爭，那對林有加分嗎？他怎麼看，都看不出來。