為了因應日益惡化的經濟前景，科技產業近日掀起裁員風以度景氣寒冬。周四叫車服務業者Lyft、支付公司Stripe相繼宣布裁員。亞馬遜決定未來數月凍結企業人力招聘。

聯準會積極升息以對抗通膨，但也使美國經濟陷入衰退的風險升溫，促使科技業高層最近皆警告營運前景更加艱難。

亞馬遜周四發布給員工的備忘錄表示，該公司將暫停所有企業員工人力招募，這是繼先前宣布將在年底前凍結零售部門聘僱之後，進一步擴大凍結人事範圍，

亞馬遜人力資源長加萊蒂（Beth Galetti）指出，「我們面對異常的宏觀經濟環境，希望在招募、投資以及考量到經濟現況之間能尋求平衡。」

加萊蒂提及，暫停招募企業人力，包括Prime Video與雜貨等重要團隊，「我們預計這樣的暫緩計畫將持續數月，並會視經濟和企業的情況在適當時候進行調整」。

Lyft周四宣布裁員13％，約合700名員工，同日Stripe也向員工表示將精簡14％的人力。