大陸國家衛健委4日公布，大陸3日新增新冠確診本土病例704例及本土無症狀感染3,167例，合計共3,871例，按日增21％，創下自5月8日以來近半年新高。

華爾街見聞4日報導，大陸3日本土新增陽性病例中，內蒙古雖降至764例，仍居首位；廣東升至665例排第二，其中省會廣州市即占579例；緊隨其後是新疆，新增433例。

另外，河南省3日新增本土病例187例，其中省會鄭州市占157例。