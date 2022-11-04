民進黨基隆市長候選人蔡適應（圖左1）4日早上6時，赴國道邊坡坍塌現場視察。（蔡適應競總提供／張志康基隆傳真）

國道1號汐止南下路段邊坡坍塌，4日早上6時雖搶通一線車道，但全線恢復將再等10天。這兩天基隆市民飽受通勤之路塞車之苦，也引起藍綠基隆市長候選人隔空叫戰。

國民黨基隆市長候選人謝國樑4日上午表示，國道邊坡坍方，導致基隆市通勤族受到嚴重影響，他認為政府應基隆聯外道路的拓寬與強化，並強調在軌道運輸方面，火車及捷運應「雙軌並行」。

謝國樑指出，這次國道事故凸顯台鐵能在短時間紓緩大量人潮長距離移動，他認為火車跟捷運應該要朝兩者皆保留的方向來做規畫。其次，他認為基隆捷運第二階段路線能夠繞行安樂區及中山區，銜接基隆火車站，民眾接受比例較高，如此可以讓更多區域及民衆納入到未來的軌道系統。

謝國樑認為，這次國道事故可能與國道邊坡監控不力有關。但民進黨基隆市長候選人蔡適應則不以為然。

具有現任立法委員身分的蔡適應，4日早上6時便出現在國道1號汐止南下路段，了解施工現場的道路狀況，以及後續清理的作業。他在現場指出，由於事發突然，他3日聯繫勞動部、交通部、臺鐵局、基隆市政府、航港局及基隆港務分公司，因應天災的狀況調整疏導措施，從寬認定勞工到勤的狀況，加派員警到各平面路口指揮交通，加開臺鐵通勤列車，以及讓大型貨櫃車避開尖峰時段裝卸櫃等，全力協助基隆市的通勤交通。

不過蔡適應也表示，事發現場的土方是從私人土地傾洩而下，並不是某些候選人所說沒有監控，高公局將會於現場土方清理完後，進行全面的通盤檢討，與國有地接壤的私人土地，將是檢視水保和災害防範的監控區域。