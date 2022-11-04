《北京日報》用戶端閱4日報導，大陸2023年度國家考試報名已於3日結束。截至當日17：55，總報名人數已突破250萬，相比2022年度增加了50萬人，同比增長25％，資格過審最大競爭比逾5800：1；報名人數再次刷新紀錄，達到近十年之最。國稅系統仍是「最熱戰場」。此外，也不乏無人報考職位，鐵路公安占比高。

報導稱，截至報名結束前5分鐘，已有223萬7453人通過資格審核，相比前一天增長了將近60萬人。各省資料當中，北京地區職位報名人數達25萬5134人，位列榜首。廣東省緊隨其後，位列第二，報名人數達到20萬6902人。雲南省位列第三，報名人數達到128萬055人。

海南省職位報名人數最少，僅2萬0463人，寧夏和西藏也較少，分別是2萬4646人和2萬5272人。

大陸華圖教育研究院專家劉有珍分析：「從報名全域情況不難看出，報考人數多的地區往往有薪資收入高、工作環境優越等共同優勢。從考生個人發展角度來看，北京職位競爭激烈是意料之內的事。」

國稅系統資格審核通過人數已經突破百萬，達到155萬2326人，占總通過人數的69.3％。國稅系統過審占比從第二日開始持續增加，職位熱度已超2022年度。

報名人數最多的職位為青海國家稅務總局青海省稅務局一級行政執法員（三），此職位僅招錄1人，目前已經有5872個人過審。

對比2022年度與2023年度的最熱職位，可以看出兩個職位都有條件限制寬泛的特點。其中，2022年的「西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下」屬於「三不限」職位，所以報名人數超過了2萬人。而2023年「國稅青海稅務局職位」，專業限制要求數學類、電子資訊類、電腦類、管理科學與工程類、電子商務類，所以報名人數沒有「西藏阿里職位」多。專家認為，這說明在大陸國考中，專業限制條件是影響考生報考的一大因素；且此次國考國稅系統相比上年對專業限制整體上更加嚴格。

截至3日17：55，還有158個職位無人報考，其中很大一部分是鐵路公安職位。由於鐵路公安工作地點大多在偏遠地區，遠離市中心、交通不便利，考慮到工作便利性以及發展前景，許多考生不願考慮。且公安職位在考試階段不僅要參加公共科目筆試，還需參加專業科目筆試、在面試階段參加體能測試，備考壓力倍增，這也是很多考生放棄報考該類職位的一個重要原因。