因疫情停辦，睽違三年的全國創意宋江陣頭大賽即將於112年2月25日在高雄內門南海紫竹寺引頸登場！高雄市政府觀光局為發揚傳統宋江武陣招式及融入新世代創意元素，將開放學校以外團體也可報名，更將總獎金提高到210萬元，邀請各路英雄好漢招兵買馬，即日起至111年12月19日止受理報名，希望透過活動，以舞會友同場競技、創造宋江好漢熱血回憶，同時高雄對傳統藝陣文化保存的驕傲，讓國人甚至世界看的到，歡迎全國的學校、武館、武術、舞蹈社團，有宋江魂的咖組隊來參加。

青年學子於創意宋江陣大賽展現打面(畫臉)及傳統宋江武藝(高雄市觀光局提供)

年輕世代齊聚內門展現傳承傳統文化的企圖心及使命，舞出台灣青春的生命力(高雄市觀光局提供)

高雄市長陳其邁表示，「高雄內門宋江陣」活動自2001年開始舉辦，可說為台灣陣頭藝術文化保存及發展最重要的瑰寶，其中結合傳統宋江武陣招式及創意元素，如運用宋江陣的排陣、對打、武術結合各種型態舞蹈、戲劇、音樂等的精彩演出，每一屆總讓評審及現場的觀眾目不暇給、讚歎連連，加上內門在地總舖師道地的辦桌料理、深度文史導覽等項目相互輝映，使整體活動早已為全國最知名藝陣活動品牌，除獲交通部觀光局列為十二大節慶活動，更入選為「臺灣觀光雙年曆」國際級活動，絕對是高雄的更是全國的驕傲。

品嚐內門總舖師辦桌料理已成為造訪內門必做清單之一(高雄市觀光局提供)

觀光局長周玲妏表示，內門臥虎藏龍，有文有武，「高雄內門宋江陣」近年來在市府與地方各界的推動下，已是陣頭藝術文化發展的重要指標，此深具草根性及律動感的地方文化，參與的年齡層與性別也漸漸擴大，隨著青少年文化的多元發展，一種新風貌的藝陣表演形式、年輕人同儕文化的神氣及新興多元的肢體舞步儼然出現，為發揚傳統鼓勵創新，本次比賽辦法特別增加傳統評審人數，並提高總獎金額度，希望能夠號召各路好手過招，也希望民眾來參觀宋江陣藝比賽時，還可以品嚐聞名海內外的「內門辦桌菜」，跟著總舖師的好手藝及色香味俱全的手路菜，細看內門深厚的文化底韻。

觀光局進一步說明，本次賽事第一名獎金高達80萬，第二、三名獎金分別為60萬元、40萬元，均較往年提高，其餘獎項規劃給予優勝10萬元2名、佳作5萬元2名獎金等，獎金優渥。此外，為鼓勵創新元素投入，同樣也展現對傳統文化之尊重，增加傳統陣式領域代表為4位及4位創新表演代表，總計8人評審團，讓傳統及創新佔比各半，預期藉由以表演藝術為核心之賽事活動吸引遊客參觀、交流，帶動內門、大旗美九區周邊地區觀光產業。相關活動訊息將陸續公佈，歡迎民眾至高雄旅遊網臉書FB專頁（https://www.facebook.com/khh.travel）、高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。