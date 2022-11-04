日本2025年將辦大阪世界博覽會，經濟部編20億預算參展，設館卻不能用「台灣」或「Formosa」名義，只能掛名「玉山數位科技株式會社」參加。立法院國民黨團今要求外交部重談與會方式，否則將嚴審外交部與經濟部明年度預算。

國民黨團書記長李德維表示，參與世博會是增加中華民國與台灣國際能見度機會，過去我國參與上海世博，好歹用「台灣館」名稱，但這次民進黨政府參與大阪世博，名稱不僅沒有台灣、中華民國，連台北都沒有，民進黨口中的保台保去哪？

李德維更點名指出，行政院長蘇貞昌「還好意思講」這是中共打壓下要增加國際能見度方式，用玉山數位科技參加怎讓台灣增加國際能見度？這件事非同小可，負責洽談的外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷必須負起全責。

李德維說，若外交部與日本重談仍然如此，那就不要去了，台灣人民的20億元的血汗錢這麼好花？

國民黨立委賴士葆質疑，日本不是說「台灣有事就是日本有事」，吳釗燮不是說「日本是大哥哥」，關係這麼好，卻把台灣踐踏到如此地步，做出來都是傷害台灣的事情，以後再胡扯「台灣有事就是日本有事」就是笑話一則。

國民黨立委費鴻泰質疑，當台灣有事日本不管，高端疫苗日本也不承認，蔡EE所謂的友好台日關係到底是什麼？蔡英文總統、吳釗燮與謝長廷都在鬼混，還沾沾自喜，對得起國家、人民？有種乾脆不要去大阪世博會，丟人現眼。

費鴻泰表示，我國為參加2010上海世博，當時的總統馬英九裁示4項指示：台灣一定要參加；由貿協以民間身分參加；絕對避免國格被矮化；政府不出資，建館與營運經費由貿協自籌。

費鴻泰說，台灣參與上海世博會時由民間募集10億元經費，台灣館位置在國家地區，沒有矮化；反觀2025年大阪世博會，政府花20億元卻改用玉山數位科技身分參與，參與館名連中華台北都爭取不到，還在私人館展區，這有沒有矮化？

賴士葆說，2010年上海世博100％民間出資10億元，叫台灣館，當時指導原則是不能矮化國格；決策層級是由馬英九主持國安會議拍板；這次民進黨政府花20億元參加大阪世博會，參展名義是玉山數位科技，是企業館，沒有國名。

費鴻泰批評，民進黨一天到晚說用中華台北名義參與國際活動是矮化台灣，但現在用玉山數位科技那是什麼咚咚？國人日本核食也吃了，蔡英文總統還在說台日關係友好，現在參與大阪世博名稱，連中華台北都不如，有損國格莫此為甚。

賴士葆質疑，馬政府時代也有大陸壓力，為什麼馬政府、馬英九時代做得到台灣館，蔡政府、蔡英文做不到，變成企業館？玉山數位科技代表台灣？以臨時成立的公司參與世博會，要這樣作賤自己？

賴士葆批評，民進黨執政後口口聲聲說要捍衛主體性與國格，但卻道地辱國，中華民國與台灣不見了。