澎湖地檢署日前接獲檢舉情資指出，澎湖縣西嶼鄉長候選人許啟川涉嫌以禮盒賄選情事，隨即指派檢察官黃政德，並指揮調查局澎湖縣調查站、白沙分局、刑警大隊科技偵查隊、刑事局偵三大隊共組專案小組全力偵辦。

經專案小組蒐證完成後，見時機成熟，於3日上午持澎湖地方法院核發搜索票，對相關涉案候選人許啟川、及黃姓同居人之競選總部及住處進行搜索，查扣手機電磁紀錄、名冊等證物，另同步傳訊涉案犯嫌及證人共8人。

經檢察官訊問釐清案情後，認定候選人許啟川及黃姓同居人涉嫌於111年8月中下旬，共同前往贈送價值新臺幣500元的禮盒，及內附貼有競選標語「西嶼鄉鄉長參選人許啟川贈」之原子筆，競選文宣口罩等物品給西嶼鄉內5名村長，並請託支持候選人許啟川，此舉涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，向臺灣澎湖地方法院聲請羈押。經臺灣澎湖地方法院法官審理後，認被告許啟川、黃嫌犯罪嫌疑重大，然雖有羈押之原因，然無羈押必要，裁定各具保10萬元。

澎湖地檢署表示，距離本次選舉期日已不到一個月，該署查賄團隊將持續秉持「強力查賄就是最佳的反賄選」之信念，針對目前受理的賄選案件嚴查速辦、強力執法。同時再次呼籲民眾見聞賄選情事，請勇敢檢舉，一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拚。