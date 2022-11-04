彰化縣政府青年發展處啟動「青創企業深度輔導計畫」，輔導創業家跨越經營障礙，接受深度輔導的企業，有機會透過媒合機制對接主流企業資源，創造更多商業價值。

青發處表示，青年創業正夯，為了協助打造可回應市場需求的商業模式，這次輔導的重點聚焦在扣合聯合國永續發展目標（SDGs），協助嫁接國內外商業趨勢對環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）ESG內涵，由跨域顧問個別診斷痛點。

青發處指出，計畫有四大亮點，SDGs與營運模式初探、一對一診斷、客製化營運策略諮詢、財務架構導入，只要是依法在彰化縣辦理公司或商業登記之組織，且負責人為年滿18歲以上45歲以下之自然人，都可以提出申請，後續將召開輔導遴選會議，擇優選出5家青創企業進行深度輔導。詳細遴選公告、申請方式與輔導內容，可至青發處官網查詢。申請截止日期至2022年11月10日中午12時止。