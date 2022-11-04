韓國政府4日表示，10月29日晚間，當地為慶祝萬聖節發生了震驚全球的不幸事件，故正在嚴格監控各個地狹人稠的首爾地鐵站，希望能避免類似人潮過多造成的憾事再現。

日前，韓國3年來首次幾乎沒有疫情規定的萬聖節，本來是年輕人歡欣鼓舞的日子。但由於沒有限制人數，一大群一大群的人潮蜂擁進入街道狹窄的梨泰院。之後，群眾相互無情的踩踏也將歡樂的場景，頓時變成人間煉獄。

為了亡羊補牢，韓國政府4日指出，當地地鐵乘坐高峰期時，也有可能會過於擁擠而產生這次梨泰院的高風險狀況。因此，已交辦警方妥善規劃，防止類似的踩踏事件再度重現。

從4日起，韓國首都首爾的地鐵站將部署警力，會與地鐵工作人員協力疏導並改善人潮過於壅塞情況。1日，韓國警方已承認，當時萬聖節災難現場的擁擠人潮疏通做得不夠，且坦言事發當晚已接獲數通電話，現場民眾激增下，可能會爆發事故。

專家學者指出，若當時有適時管制人流或交通，至少可以不會讓小巷子裡一次擠進這麼多的人，或許這個大災難就可以避免。這場萬聖節踩踏意外，已有156位不幸喪生，其中至少有來自14個國家的26名公民。另外，有33位傷重以及187位受到傷害。