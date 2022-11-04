印度最盛大的傳統節日「排燈節」（Diwali）10月24日起展開，民眾過去兩年受疫情影響的熱情終於在今年獲得釋放，共點燃157萬盞油燈創下世界紀錄，年度宗教盛事激發內需採購熱潮，支撐印度股市維持高檔，連續兩周收紅，來到近一個月新高位置。

元大印度基金研究團隊說明，印度9月製造業PMI連續擴張紀錄推進至15個月，且9月消費者信心來到疫情後新高，預告節慶銷售強勁，Motilal Oswal Financial Services資料顯示，今年排燈節前的兩周，可以發現黃金、電子產品等銷售金額都較去年底明顯大增，印度全國貿易商聯合會（CAIT）數據也顯示，零售銷售數字甚至比2019年排燈節時成長6成，來到1.5兆盧布。

印度本身具有龐大人口紅利，在美中關係緊繃時，印度及東南亞國家更凸顯出其取代中國成為世界工廠的潛力，加上總理莫迪一連串改革下，經濟體質正逐漸增強，連年強勁的GDP成長率，累積充足的外匯準備。今年聯準會激進升息的腳步，衝擊不少新興經濟體，當全球總經環境放緩及市場大幅波動，印度股匯市受到影響有限，截至10月27日，印度SENSEX指數上漲2.58%，是少數今年來繳出正報酬的股市。

元大印度基金研究團隊指出，接下來可注意印度10月製造業及服務業PMI表現，由於全球景氣動能已開始出現降溫，預期兩者也將同步受到影響，但仍能維持在一定擴張水準；另外，FOMC將舉行例會，市場現在開始預期美國聯準會有望於11月或12月釋出放慢升息的訊號，因此，預期印度股市有機會維持高檔。