英國央行(BoE)利率政策制定官員Catherine Mann在周四稍晚表示，除了國際能源價格飆高以及新冠傳染病的後續影響之外，英國的高通膨也面臨強勁的國內驅動因素。

Mann在一場美國企業研究所所舉辦的討論會中說，根本的驅動因素、即國內的通膨驅動因素，仍存在很大的勢頭和動能。「因此，今天央行宣佈的升息，以及未來加息的可能性，都是因為國內通膨動能依舊強勁」。

在周四稍早時候，英國央行將基準利率上調0.75個百分點(3碼)，至3.0%，試圖解決逾10%通膨帶來的風險。