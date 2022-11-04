英國央行(BoE)利率政策制定官員Catherine Mann在周四稍晚表示，除了國際能源價格飆高以及新冠傳染病的後續影響之外，英國的高通膨也面臨強勁的國內驅動因素。
Mann在一場美國企業研究所所舉辦的討論會中說，根本的驅動因素、即國內的通膨驅動因素，仍存在很大的勢頭和動能。「因此，今天央行宣佈的升息，以及未來加息的可能性，都是因為國內通膨動能依舊強勁」。
在周四稍早時候，英國央行將基準利率上調0.75個百分點(3碼)，至3.0%，試圖解決逾10%通膨帶來的風險。
英國央行(BoE)利率政策制定官員Catherine Mann在周四稍晚表示，除了國際能源價格飆高以及新冠傳染病的後續影響之外，英國的高通膨也面臨強勁的國內驅動因素。
Mann在一場美國企業研究所所舉辦的討論會中說，根本的驅動因素、即國內的通膨驅動因素，仍存在很大的勢頭和動能。「因此，今天央行宣佈的升息，以及未來加息的可能性，都是因為國內通膨動能依舊強勁」。
在周四稍早時候，英國央行將基準利率上調0.75個百分點(3碼)，至3.0%，試圖解決逾10%通膨帶來的風險。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。