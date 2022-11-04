推特表示將自4日起開始裁員。紐時報導，推特7500名員工中估計約半數將走人。億萬富豪馬斯克新官上任三把火，在豪擲440億美元收購推特後，大刀闊斧維持這家公司財務健全。

根據法新社看到的推特（Twitter）內部信件，自美國加州時間4日上班時間起，推特員工將透過電子郵件得知是否保住飯碗或遭到解僱。

這封信件沒有提到裁撤人數，但「華盛頓郵報」與「紐約時報」報導，推特7500名員工中約有一半將遭開除。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）10月底以440億美元（約新台幣1.4兆元）完成推特收購案，快刀斬亂麻地清理門戶、解散董事會並開除執行長等高階主管，推特員工對這類壞消息已做好心理準備。

馬斯克下令啟動職場與員工績效考核等計畫，據稱工作範疇徹底詳盡、任務繁重艱巨，有些工程師據傳週末都睡在推特總部。

推特3日發送電郵請員工結束工作回家，4日再到公司上班。

這封電郵提到：「為了讓推特走上穩健道路，我們將經歷減少公司全球員工的艱難程序。」

「我們知道這將對一些員工造成衝擊，他們為推特做出了寶貴貢獻，但遺憾的是，為確保公司成功往前邁進，這是必要的行動。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111104