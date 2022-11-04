鹽水商圈在觀光美食城建立夜間食堂及打卡燈牆藝術裝置。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

新營商圈在民權路上的變電箱美化彩繪。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

經發局4日舉辦成果發表會，台南市長黃偉哲（右五）前來參加。（張毓翎攝）

《斯卡羅》、《俗女養成記2》等影視作品都以台南市大新營區作為取景地，南市府經發局輔導後壁、鹽水和新營商圈結合影視產業、歷史文化，打造「大新營影視漫遊街區」，如將變電箱美化彩繪、建立夜間食堂及打卡燈牆藝術等裝置，期待發揮台南軟實力，推廣在地之美。

後壁、鹽水及新營區以豐富的自然景觀及人文歷史聞名，近年來更因電視劇《斯卡羅》、《俗女養成記2》取景而聲名大噪，許多知名景點像是鹽水水岸內糖廠影視園區、八角樓、永成戲院，後壁的俗女村等，吸引不少劇迷來打卡觀光。

南市府經發局今年協助商圈參與經濟部中小企業處「街區營造競賽補助計畫」，台南共2案獲選，其中1案是由後壁、鹽水及新營商圈共同組成的「大新營影視漫遊街區營造行銷計畫」，藉由此項計畫，期盼提升商圈環境及服務，帶動觀光人潮，促進當地觀光發展。

經發局4日舉辦成果發表會，除秀出相關成果照片，也將協助店家開發的後壁「文青俗女」及鹽水「懶人小當家」等商圈特色伴手禮組合，一併展示出來；台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、劉米山、趙昆原等議員皆到場參加。

黃偉哲表示，想到後壁菁寮老街就想到電視劇《俗女養成記》，過去這條老街因崑濱伯無米樂竄紅，隨著《俗女養成記》開播，又迎來一波旅遊熱潮；鹽水的岸內影視基地，已有很多劇組進場拍攝，像是《斯卡羅》；另外在新營長勝營區，也有許多片子去那邊取景，歡迎大家來發掘大新營區的美。