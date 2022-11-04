人生不可能一帆風順，總會遇到一些事，當遇到同樣狀況時才知如何應對，而小孟老師在臉書上點名5星座雙子座、摩羯座、天蠍座、巨蟹座、金牛座，會用生活中遇到的經驗來增加自己的實力。

▍第五名：雙子座

很難看出雙子座會是個處事不驚的星座，雖然給人風趣幽默，但做事態度沒什麼穩定性，什麼事情都喜歡參一腳，讓人很難與他合作，更別說重大工作遇到難題的時候了，事實上，就是因為以上這些情況，讓他們練就了一身功夫，因為好奇心重，看過遇過的事情多了，累積了不少經驗，多少都有些印象，也很快有了新的想法，他們會慶幸認為還好我有經驗。

▍第四名：摩羯座

摩羯座的心理素質很強，做事沉穩又內斂，心思容易安定，善於冷靜思考，做事不易慌張，雖然不是喜歡挑戰，但是面對困難，也會正面迎擊，是個容易逆轉處境的星座，不管面對的事情有無經驗，都能以一副這有什麼好大驚小怪的，不就這樣而已的心態來處理事情，讓身旁的人覺得，摩羯座的頭腦是不是瘋了。

▍第三名：天蠍座

天蠍座的人，凡事都喜歡默默的進行，永遠給人一種神祕感，就像一個無底洞，讓人摸不透，面對難題時，也讓人看不出他們到底是不是假裝鎮定，不一定真的喜歡學習，但卻會很認真，上知天文、下知地理，所學的從宇宙到人心，一出口就成章，歷史古文、未來科技、人類心理學或是機器構造圖，對他們來說，人生所有的問題，就這幾件事，所謂的危機，真的只是小意思。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座的適應力強，遇山則變強，遇海則變柔，能夠順應時局，也能排除外在壓力，提升內在實力，再者他們個性也很淡定，不疾不徐，做事雖不強出頭，但卻能委以重任，給人信任感，面對問題時，想像力豐富，觀察細膩，善於分析事情，解決問題就像剝洋蔥一樣，一層一層來破解，讓人感覺看似沒什麼實力，但需要什麼，卻都能給的出來。

▍第一名：金牛座

金牛座老實憨厚，凡事實事求是，不掩耳盜鈴，有時做事方式非常古版，但是卻很有效，總能讓眼前危機出現轉機，不論外在環境如何，他們的內心，永遠有一顆堅定的信念，所表現的行為，永遠都是那麼的鎮定又踏實，穩定又可靠的行為風格，認為山不轉路轉，此路永遠為我開，給人謹慎行事且值得信賴的好感。