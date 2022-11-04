尿液顏色突然變深，恐是健康警訊。醫師表示，曾有一20多歲女大生因上網發現健身操頗受歡迎，因此跟著做，因為其社群媒體對其行為狂按讚，使該女大生更加積極練健身操，之後全身痠痛，最後尿液變深、甚至達紅色，檢查才知是「橫紋肌溶解症」，若未妥善處理恐終身洗腎。

許多人因工作忙碌、無時間喝水，進而減少排尿機會，導致尿液顏色呈現非正常的淡黃色，而是深黃色、甚至濃茶顏色。義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在《醫師好辣》節目中表示，尿液變黃有時不只是泌尿道或肝腎出問題，也可能是身體其他疾病的警訊。

他表示，曾有一20幾歲女大生即因尿色深到紅色而求診，該女子表示，因之前疫情導致遠距教學，原本無運動習慣的她更少運動，某天上網看到健身操頗風行，一時興起也跟著練，將影片放上網後，獲得社群媒體按讚數激增，而大受鼓勵，之後每天狂做健身操，後來感到全身非常痠痛，但以為這是無運動習慣者積極運動後的正常現象，而不以為意。

洪暐傑表示，該患者之後不只全身痠痛還尿色變深，「某天求診時，還帶著一罐尿，顏色不只深黃，已達紅色程度。」他驚覺此現象不妙，趕緊幫患者抽血發現，其「肌氨酸激脢」指數是正常值的百倍，顯示是「橫紋肌溶解症」，是患者運動量過高、導致肌肉損傷，導致肌肉細胞被溶解、破壞太多，使得肌球蛋白進入血尿，並出現在尿中。

洪暐傑表示，橫紋肌溶解症會損傷腎臟更能，甚至造成急性腎衰竭，處理不當得終身洗腎，「因此民眾要注意尿液有無明顯變化，若突然變深且身體不適，就須趕緊就醫檢查。」