警大校長陳檡文被爆在2017年擔任警政委員時，曾由黑道送往台北市豪宅招待所，甚至找來傳播妹同歡。陳檡文則表示當時是去查白狼情資，且否認有傳播妹在場。內政部指出，此為5年多前發生的事情，內政部長徐國勇今日已於第一時間下令政風處徹查，秉持勿枉勿縱精神，釐清案情。

此外，內政部表示，有媒體曾於2年前批露高階警官涉入此招待所，當時徐國勇即已責成警政署徹查，警政署回報「查無不法」。現媒體報導另有現任高階警官於5年多前曾出入該所，徐國勇今早即已要求政風處調查。