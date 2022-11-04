國民黨新竹市長候選人林耕仁昨晚臉書被網友灌爆，林耕仁陣營指控，是宅神朱學恒與直播時散播不實言論，才導致網友紛紛湧入林耕仁臉書。林耕仁競總發言人徐維遠4日表示，朱學恒昨直播內容，嚴重悖離事實，要求朱在3天內，以相同直播方式，更正不實言論，否則將委任律師，追訴法律責任。

徐維遠指出，自昨晚開始，有許多包括民眾黨從政黨員在內之網友，至林耕仁粉專留言，指責林耕仁攻擊往生者及其子女等不實言論。經查詢後，發現起因於朱學恒於3日Youtube朱學恒的阿宅萬事通事務所頻道直播時，多次以言語表達並暗指「係由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理之家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世之前妻」等不實言論，長達40分鐘許，此有林耕仁粉專截圖及朱學恆直播錄影可佐證。

因此，徐維遠也代表林耕仁陣營嚴正聲明，林耕仁在10月31日記者會，針對高虹安是否涉嫌詐領助理費提出質疑，完全僅針對公領域及攸關公共利益之範疇，從未提及李姓前助理及其家人之任何個人資訊，相關資訊揭露，皆與林耕仁無關，請朱學恒切勿未經合理查證，即信口開河，恣意傳播不實之事，導致林耕仁名譽受損。

徐維遠也說，朱學恒身為公眾人物、知名意見領袖，具相當影響力，發表關於他人之言論前，應善盡查證義務，否則難認不具妨害他人名譽之真實惡意，恐已涉相關刑責，也請朱學恒於3日內，以相同之直播方式，更正不實言論，以回復林耕仁名譽，否則將委任律師，追訴民刑事法律責任。