施文彬演唱經典歌曲。（年代提供）

施文彬近日上年代《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，回憶起出道故事。他當年與「二姐」江蕙錄製〈傷心酒店〉時壓力山大，因為二姐只花12分鐘就完成錄音，讓接續錄音的施文彬焦慮地說：「我剉勒等，等一下換我怎麼辦。」而當年〈傷心酒店〉這首歌紅遍大街小巷，施文彬透露當時剛好有間店名為「傷心酒店」，竟意外導致他被人誤會與江蕙合開酒店，令他哭笑不得。

留著一頭長髮的施文彬，剛出道時與江蕙合唱〈傷心酒店〉備受矚目，後續更發展出自己的音樂風格圈粉無數。回憶起與江蕙合作，施文彬透露，二姐自我要求非常高，進錄音室絕不浪費時間，錄製《傷心酒店》從開始到結束只花12分鐘，唱2次就搞定。

這讓當時還是新人的施文彬內心忐忑，因為他花2小時都還沒錄完，更心想：「我就這麼幾句，還唱不好！」而早早收工的江惠並沒有先離開，而是在一旁偷偷「技巧指導」幫助施文彬順利過關，如今回想起這件事，施文彬仍感謝的說：「我一輩子都無法忘記！」。

當年〈傷心酒店〉傳唱大街小巷，幾乎人人都能哼上一段，這也為施文彬帶來不少趣事！施文彬笑說，某天錄完影，坐上計程車準備回家，途中看到一間名為「傷心酒店」的店家，忍不住好奇詢問司機：「怎麼有這間？」沒想到司機竟回應：「我跟你講！這間就是江蕙跟施文彬開的！」此話一出，根本沒開店的施文彬心想：「裝肖欸。」不過他並沒有戳破司機，反而附和說：「是喔！」