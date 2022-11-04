1號瓦萊黑鼻羊寶寶有黑眼圈，網友命名「Q毛、歐咪嘛、歐疼、喜、瑞萌」供票選。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉清境農場喜事連連，從奧地利進口瓦萊黑鼻羊8月陸續有2隻寶寶誕生，1隻黑臉、1隻有黑眼圈，農場上網舉辦命名活動，各挑5個名字供票選，12日將舉辦「瓦萊Happy親子派對」，當天有森林風市集及街頭藝人表演，並公布命名結果，邀遊客同樂共享喜悅。

清境農場今年5月從奧地利進口20隻瓦萊黑鼻羊，經檢疫隔離等程序，7月下旬在農場亮相，牠們不僅羊毛是卷的，甚至有的羊角也是卷的，奔跑起來像一隻跳動的毛球，加上個性溫馴，其萌樣立刻收服大家的心；牠們在農場適應良好，2隻母羊相繼誕下羊寶寶，舉辦命名活動。

清境農場公布瓦萊黑鼻羊雙寶各5個名字，1號寶寶「Q毛、歐咪嘛、歐疼、喜、瑞萌」，而2號寶寶則是「捲捲、歐嚕嚕、歐貴、萊瑞、萊萌」，強調每個名字都蘊含大家滿滿的祝福，呼籲網友快來選出心目中最喜歡的名字。

清境農場表示，瓦萊羊寶寶名字票選的活動在臉書粉絲頁及IG登場，網路票選活動至9日晚間11時59分截止，12日在青青草原幸福秘境舉辦「瓦萊Happy親子派對」，可以逛森林風「雲市集」，觀賞街頭藝人表演，參加遊客至FB或IG打卡還能獲贈棉花糖，當天下午1時將在臉書粉絲頁直播公布名字票選結果。