民進黨連日質疑國民黨桃園市長參選人張善政擔任立場親中的經濟黨榮譽總顧問，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬更酸「未來的桃園市長要有識人之明的能力」。對此，張善政競選團隊發言人凌濤今(4)日在臉書PO出桃園市長鄭文燦跟經濟黨主席張采明的合照，並諷刺表示「鄭文燦迴力鏢打臉鄭運鵬，你是不是罵鄭文燦識人不明？」

張善政遭爆擔任涉嫌賣假藥的經濟黨顧問，張善政回應只是禮貌上擔任顧問一職。對此，鄭運鵬認為，未來桃園市長需要有識人之明的能力、承擔責任能力，大酸張善政被這些詐騙、賣假藥的政黨及相關人士所蒙蔽。

然而，張采明兩周前才在「2022城鄉智能健康高峰論壇」和鄭運鵬競總主任合影，凌濤今日也在臉書PO出鄭文燦跟張采明開心合影的照片。用同樣的標準、用鄭運鵬的話，凌濤質疑，鄭文燦市長是不是成為賣假藥、詐騙集團和斂財集團的看板人物？若鄭運鵬未來擔任市長，市民恐會擔心這些詐騙橫行，桃園市民的健康和財產都受到影響。鄭文燦、鄭運鵬應該說清楚，和這些政黨的關係是什麼？知不知道自己的合照被拿去作為斂財和詐騙，賣假的健康食品或藥品的看板，是否應該向這些受害者清楚說明並道歉

凌濤諷刺表示，以上都是從鄭運鵬口中說出的話，「業力引爆，迴力鏢始終來的又急又快」。