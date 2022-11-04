昔日角頭林秉文涉嫌洗錢等遭檢警逮捕送辦，扯出警大校長陳檡文5年前曾赴林秉文在北市信義區的豪宅招待所，陳檡文4日表示，當時他奉命蒐報白狼不法情資，林秉文約在該處他才會前往。另有員警則表示，林秉文案由新北地檢署指揮，怎可能有警界高層施壓？反而是要求保密嚴辦，不知前立委為何事先就知道。

陳檡文今被爆與黑道共赴豪宅招待所的檢舉，稱其2017年8月24日晚間，當時擔任警政委員的陳檡文，由黑道送往北市松勤街88號的豪宅招待所，綽號「鱸鰻」的天道盟蘆洲角頭林秉文還恭敬地幫陳開車門。而檢方日前指揮刑事局偵辦網路簽賭案，也被質疑是否有警界高層施壓，要求不准向上偵辦？

陳檡文今對此事回應表示，當年他奉命蒐集白狼違法情資，詳細日期他其實已經忘記，但當天進入私人招待所後，只有他、林秉文與林的4到5位朋友，非常單純。有官警表示，前立委以終結黑金猛打綠營，卻牽扯到警界，刑事局偵辦林秉文涉嫌洗錢案，是由新北地檢署指揮，怎麼可能會有警界高層施壓，要求不准向上偵辦的情形，相反的是相當重視此案，要求保密嚴辦，不知前立委為何事先就知道。