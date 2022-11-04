喊理工科不會說謊！遭疑打臉「文組」黃珊珊 柯文哲直呼3次唉唷 再連轟「三金句」 @中時新聞網 ​

陳時中酸黃珊珊寄生民眾黨 柯文哲反嗆這句

首都市長選戰激烈，民進黨台北市長候選人陳時中昨嗆無黨籍台北市長候選人黃珊珊寄生在民眾黨。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天上午表示，「她有沒有寄生民眾黨我不曉得，但是我確定他是寄生在民進黨」。

黃珊珊昨天在教育政見座談會談到品德教育時，暗酸民進黨「怎麼會有政黨質疑一個學術殿堂？」強調政治人物要做模範，不然怎麼告訴孩子什麼是正確的。

陳時中隔空回擊稱，政治人物本來就該做模範，但政治人物沒辦法做模範的人很多，他話鋒一轉酸，黃珊珊雖是無黨籍，但她基本上還是寄生民眾黨，還是有相關問題在，強調任何人都不要去講別人，本於諸己，把自己要求好才是重要的事情。

對此，黃珊珊反批，「這就是每天只會噴口水的人才會說的話，謝謝。」

柯文哲今天上午出席南港轉運站BOT案開工典禮，被問及陳時中批黃珊珊「寄生民眾黨」說法，柯文哲指出，「她（黃珊珊）有沒有寄生民眾黨我不曉得，但是我確定他（陳時中）是寄生在民進黨」。