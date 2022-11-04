第二屆《工商時報》數位金融獎於11月3日舉行頒獎典禮，玉山銀行榮獲「數位普惠獎」金質獎、「數位業務優化獎」優質獎及玉山證券榮獲「綠色數位金融獎」優質獎，總計榮獲一項金質獎及兩項優質獎，肯定玉山在金融科技領域長期以顧客需求為核心，持續優化顧客體驗。

面對COVID－19疫情衝擊，全球興起零接觸服務，玉山銀行於2021年辦理勞工紓困貸款時，亦主打「快速、主動、零接觸」的全線上申貸服務。透過數位平台建置，讓顧客申請、補件、簽約都可以在家完成，線上進件比率高達99％；而針對數位化程度不高，須要臨櫃諮詢的顧客，提供「貸款預約平台」，顧客能事先預約指定時間及分行，系統亦針對人潮進行計算與分流，讓各類型的顧客皆能享有絕佳的申貸體驗。另提供「貸款進度查詢平台」供顧客隨時自主查詢申貸進度，並因應不同案件處理階段主動發送簡訊，讓顧客更能掌握辦理情形。

玉山銀行以科技為加速器，內部透過自動審核模型及機器人流程自動化，讓每案審核時間從15分鐘最快可至15秒；並透過系統1周7天24小時不間斷自動撥款功能，高峰時期單日可撥款上萬案件，讓顧客可比過往更即時取得資金。玉山秉持普惠金融的精神，持續複製成功經驗，推出各項便捷服務，如：信貸e速貸、房貸線上估價與額度試算等，從申請至撥款皆可線上完成，打破時間與空間限制，讓顧客隨時隨地皆能取得玉山貸款服務，榮獲「數位普惠獎」金質獎肯定。

另，針對企業顧客，玉山銀行推出全方位金融服務，打造以企業需求為核心的全球智匯網，整合帳戶管理、跨境資金調度，提供安全便利的行動CEO＋App，提升企業競爭力。全球智匯網除臺外幣現金管理及貿融功能外，為讓企業即時取得所需資金，創新提供「數位授信交易」，讓企業可於線上申請融資動用及還款，無須親至分行辦理，維持營運不中斷，讓顧客便利貸輕鬆還。此外，全球智匯網也獨家推出「玉山全球通」連結電子支付收款服務，協助企業提升提領PayPal款項效率，讓台灣企業產品行銷全球電商市場無後顧之憂，促進中小企業出口競爭力，榮獲「數位業務優化獎」優質獎肯定。

玉山證券則運用數位力與科技力，致力進行金融商品綠色數位化及作業流程綠色數位化，透過自主開發之下單APP，將全球知名ESG評鑑機構的ESG風險評分，獨家串接於下單APP中，提供顧客可根據產業別、市場別快速查找個股ESG風險評分，讓投資人在選股時能將企業的ESG表現也納入決策考量。同時亦啟動對外顧客以及內部作業無紙化工程，如免臨櫃之線上開戶與服務、作業表單流程數位化、多項商品整合性對帳單系統，透過流程自動化，重新定義組織分工、有效整合，大幅縮短作業時間，有效免去各項人工作業產生之碳足跡，榮獲「綠色數位金融獎」優質獎肯定。玉山堅持傾聽顧客的聲音，積極創新並滿足多元顧客金融需求，未來將持續借助科技力量，提供顧客良好的數位金融體驗。