恩恩案今年9月間遭新北市府駁回國賠訴求，恩恩爸今在義務律師陪同下，前往新北地院遞狀，對新北市府、消防局和衛生局提出國賠訴訟。恩恩爸今哽咽表示，他只想要知道81分鐘救護車真相是什麼，他無法接受，也不懂新北市府為何找不到完整物證、人證，明明可以第一時間說清楚，讓他釋懷，卻偏要他走漫長的司法流程，他也怒吼稱「這是讓我非常憤恨、非常生氣的地方」。

恩恩爸的義務律師陳又新表示，恩恩爸希望法律歸法律，為避免占用太多媒體資源、公共事務，恩恩爸一直沒有主動對外說明法律程序，但侯市府這邊或許有選舉考量，儘管恩恩爸沒有多做說明，但市府卻不斷對外說出，在法律程序、內容上有誤導性的言論，甚至讓恩恩爸支持者感到困惑、擔憂，因此今日正式提出國賠告訴。

律師王妙華說，他們先前曾有多次機會與市府聯繫，但消防局先是阻擋律師陪恩恩爸一起聽錄音檔，市府曾在議會說會處理，實際態度卻是已讀不回，沒有任何處理，恩恩案被監察院調查後，市府又說進入司法程序，該給的證據都給了，對訴求一樣置之不理，恩恩爸提出國賠訴求後，市府一樣沒有改善，直接駁回不予賠償的新聞稿，令恩恩爸難以接受。

恩恩爸說，他無法接受81分鐘後到達的救護車，他提出國賠申請，第一階段協商也不邀請他，搞黑箱作業，新聞稿發布比收到正式公文早，到底算什麼協商。

媒體問及，他提告時間在選舉前夕，是否會擔心被質疑是政治操作。恩恩爸說，市府讓他繞遠路，訴求政府資訊公開法、國賠法才取得資料，他是平民百姓，沒有背景，遭遇悲劇時內心惶恐，加上要尋求律師討論，「你覺得我不需要花費時間嗎？我還要努力鎮定我的情緒」，他需要恢復正常工作，不能因為這件事讓家庭走向毀滅。

恩恩爸說，若指控他有政治意圖，那他試問，市府6月初就可以提供完整調查行政報告，跟他說明，整件事不就結案了嗎，為何逼得他走上司法，他到處求助無門、心力煎熬到今天才真的走向法院。

恩恩爸也說，他不敢住在新北市，因為不知道家裡會有什麼突發狀況，需要叫救護車，新北市先前也曾發生其他社會案件，像是三重警打人，被害者兒子也來聯繫他，甚至更早的小孩在公托被凌虐，向社會局求助無門，市府百般刁難，社會跟教育都不行，他不知道新北市還有什麼東西可以讓人民期待、安心生活。