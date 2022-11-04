保育員讓「可秀」以親餵母乳及撫摸的方式，習慣寶寶的存在。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

由人工哺育，目前四個多月大的紅毛猩猩寶寶「秀彩」，由於體能及進食狀況都有明顯進步，保育員近期評估各方面狀態後，將讓「秀彩」回到媽媽「可秀」身邊。台北市立動物園表示，紅毛猩猩寶寶的哺育期大約會持續三至四年，保育員先讓「可秀」以親餵母乳及撫摸「秀彩」方式，讓他們習慣對方的存在。

園方指出，由於紅毛猩猩「可秀」沒有育兒經驗，保育員擔心她會因經驗不足，無法照顧好「秀彩」，在懷孕期間就經常透過動物訓練，讓「可秀」學習育兒之道，更特別為她準備添加「卵磷脂」的牛奶做點心，以維持營養均衡的奶水，沒想到當時「可秀」產後發生植入性胎盤，才緊急啟動人工哺育作業。

園方表示，隨著紅毛猩猩寶寶「秀彩」自主攀爬和移動能力逐漸提升，保育員也較放心把「秀彩」還給媽媽「可秀」照顧，為了增進親子互動，保育員讓「可秀」以親餵母乳及撫摸「秀彩」方式，習慣對方的存在，接著等「秀彩」具備穩定的自主移動能力時，就會嘗試讓母女倆一起生活。

園方也說，剛開始由保育員引導「可秀」露出乳頭，讓「秀彩」能夠隔著網欄吸吮乳汁補充營養，待成功後，便接著執行「抱小孩、就給糖」的獎勵策略，期望透過各種動物訓練，讓母女關係能變得更加融洽。

園方表示，目前「可秀」和「秀彩」開始對彼此感到熟悉，見面時的緊張感也已褪去許多，保育員仍嘗試各種方法，讓這對過去鮮少見面的母女能夠變得更親近，且紅毛猩猩寶寶的哺育期大約會持續三至四年，因此讓「秀彩」重回媽媽的懷抱是個非常必要的過程。