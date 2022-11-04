前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，台北地方法院法官張德寬2日開庭調查，要余的律師2周內陳報「林的真實姓名跟住址」，逾期將駁回自訴，但法官的這種做法連日引來法界的議論，質疑法院應「開大門、走大路」到底在怕什麼？

余正煌委由律師吳俊達、張祐齊出庭時，法官張德寬說因處理程序問題，所以採用不公開審理方式，法官首先問余的律師為何要選擇在台北地院提自訴，律師答稱是因台大論文抄襲案屬台大，應由台北地院管轄，隨後法官要求律師提出 「林智堅」 的真實姓名跟住址 以寄放通知，但律師說除非法院發函否則無法查詢，但法官仍要求2周內陳報，逾期將駁回本件自訴案。

步出法庭後，余的律師表達困難說，有請法院去函戶政機關就可以查到林智堅的真實姓名及住址，但法官仍堅持要余正煌的律師自己去查明，2名律師也考慮到此事涉及《個人資料保護法》等相關問題，表示將再討論該如何解決法官出的「難題」。

但法界人士指出，《刑事訴訟法》第320條規定，「自訴狀應記載下列事項，被告之姓名、性別、年齡、住所或居所，或其他足資辨別之特徵。」，承審法官要求提自訴的一方，陳報被告的真實姓名跟住址，顯然與法律規定及最高法院長久以來判決見解不相符合。

不少法界人士質疑，法官顯有刁難之作為，刑訴法不是有講，即使不知真實姓名跟住址，亦可提起告訴，更何況法院本於職責，就有調查的權限，為何要律師提供資料？況且刑訴法第二條也有提到，不管是有利或不利的事實，公務員皆需注意。

更有人引用當年監察院聲請黨產條例釋憲都遭封殺後，時任大法官湯德宗疾呼大法官會議應「開大門、走大路」，受理聲請「有那麼嚴重嗎」的說法，批評法院應該公平、公正審理案件，不該技巧性選擇性辦案。