喊理工科不會說謊！遭疑打臉「文組」黃珊珊 柯文哲直呼3次唉唷 再連轟「三金句」 @中時新聞網 ​

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日身陷助理爭議，民眾黨主席、台北市長柯文哲稱高虹安是理工女，她所作所為一定是合法，但無黨籍台北市長候選人黃珊珊就是文組，被質疑此說法罵到黃珊珊。柯文哲今天表示，不要斷章取義、過度解讀，然後再含沙射影、含血噴人。

柯文哲今出席南港轉運站BOT案開工典禮做出上述回應。由於柯文哲日前稱理工科比較不會騙人、唬爛，連貪汙都不會，但黃珊珊是文組出身，遭質疑也罵到黃珊珊。柯文哲今僅說「我有這樣講嗎？你們再讀一遍」。

另外，黃珊珊近來民調掉到第3名，外界分析是藍綠歸隊所致，柯文哲反問記者「你有沒有建議呀」。隨後柯在追問下表示，不要緊張，還有3個禮拜，並詢問民調未表態率多少，要先check，民調不要只有看數字，要解讀未表態的多少。

至於黃珊珊年輕選民比較多，若選民不出來投票怎麼辦？柯文哲秒回「那就叫他們出來投啊！」