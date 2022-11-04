玖鼎電力(4588)今天以參考價36.5元登錄興櫃，盤中最高來到50.5元，漲幅38％，均價落在44元附近。

玖鼎電力成立於2005年，由來自工研院能源與資源研究所技術團隊組成，公司擁有關鍵晶片、系統產品及周邊通訊與校驗設備的技術與產品化能量，公司產品包括智慧電表、電子電表、電力監控儀表、電業加值服務整合相關業務等。該公司2021年產品別營收結構：智慧電網占比48.7％、電力監控設備占比24.4％、電能管理系統占比26.9％。

公司今年前三季營收4.71億元，稅後淨利0.78億元，已經超越去年0.61億元，每股盈餘2元，主要玖鼎供給台電用三款智慧電表均已通過台電相關認證，取得選擇性招標資格，並成功執行多項標案，成為台電穩定的供應商。

台電的電表總數約1400萬具，依行政院核定的智慧電網電表AMI建置計畫，預定於2024年完成300萬戶佈建；預定2035年完成1400萬具全面換裝智慧電表，估計每年換裝數約85萬具至130萬具，推估每年智慧電表市場規模約台幣22億元至30.7億元

玖鼎2022～2023年將持續受到政府推動智慧電網節能政策以及台電智慧電表標案改為選擇性招標模式而轉為顯著成長，預期未來也將受惠台電加速布建國內智慧電表所帶來的單相低壓智慧電表及三相高低壓智慧電表等新標案訂單商機。

為因應未來台電智慧電表標案新訂單快速增長以及國外智慧電表未來新增業務需求上揚，規畫將投資約7億元建置香山新廠房及新增智慧電表測試設備，將竹科廠區現有智慧電表產能由4萬具/月擴充到未來8萬具/月，預計明年第四季新廠建置完成並將於2024年第一季開始投產貢獻營收。