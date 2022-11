MSCI Inc.(紐約證券交易所代碼:MSCI)今天宣布推出數字資產指數,幫助投資者評估風險來源和回報機會。這些數字資產指數是MSCI同類中的首個指數,旨在按市值追蹤最大數字資產的表現,利用前工作量證明區塊鏈共識機制的數字資產,與支持智能合約的技術平台相關的數字資產。

新指數將利用與機構級數字資產投資產品和交易服務的領先提供商Menai Financial Group (Menai) 等專家合作的見解。這些指數將包含由Compass Financial Technologies (“Compass”) 設計和發布的單一數字資產指數的組合,Compass Financial Technologies (Compass)是一家領先的數字資產服務提供商,專門設計、計算和發布市場基準、金融指數、和量化投資策略。

Menai在數字資產方面的專業知識繼續為MSCI開發其數字資產解決方案提供信息,該解決方案可幫助投資者在數字資產的投資領域中導航,評估風險和挑戰,並評估隨著快速發展的行業推動技術變革而出現的機遇和發展。Compass總部位於瑞士,專注於市場基準和量化投資策略的設計、計算和管理,創建了單一數字資產指數,這些指數是MSCI新混合指數的基礎。

MSCI主題指數主管Stephane Mattatia表示:隨著投資者對工具和解決方案的需求,數字資產生態系統正在迅速發展,以幫助駕馭這一新資產類別。全球投資者正在尋求對這些市場更高的透明度和洞察力,以及如何以符合其專業性、規模、風險管理和安全性的高標準的方式最好地參與其中。這些指數的推出體現了MSCI致力於為不同資產類別提供清晰的信息,並創建能夠捕捉長期、顛覆性投資趨勢的解決方案。MSCI在提供信息方面採取系統化和以流程為導向的方法,以幫助投資者獲得透明度並做出更好的投資決策。