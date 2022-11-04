消息人士透露，長期投資中國的老虎環球基金（Tiger Global Management）已經暫停對中國股票的新投資，並重新評估其在中國的風險。

老虎環球基金2002年曾經大膽抄底搶購新浪、搜狐和網易而大舉獲利，因此聲名大噪。但近年來隨著中美科技戰、美國聯準會升息、兩岸動盪局勢和中國動態清零政策，讓長期重押中國網路科技股的老虎環球基金今年出現鉅額虧損。

華爾街日報4日引述消息人士指出，老虎環球基金創辦人科爾曼（Chase Coleman）等高層表示，中國國家主席習近平在中共二十大會議上獲得連任並提拔親信進入領導層，可能加劇地緣政治緊張局勢，也意味中國的動態清零政策可能會繼續下去。

消息指出，老虎環球今年以來持續減持中概股，將注意力集中在其熟悉和信任的中國公司，剩餘的中國持股主要與美團和京東相關，但持有部位也已減少。

知情人士表示，在中共二十大召開前，老虎環球基金進一步將其對沖基金對中國的敞口，從雙位數占比縮減至個位數，以避免二十大對中國股市造成的部分衝擊，該基金並將焦點轉向在印度和南太平洋地區的機會。