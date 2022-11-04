新華社4 日報導，中國國家主席習近平11月4日上午在北京人民大會堂，會見來華正式訪問的德國總理蕭茲。大陸《環球時報》報導，蕭茲開啟他首次訪華之旅，隨行由100多家企業申請、12家獲批隨行的德方經濟代表團，也成為國際關注的焦點。

《環時》報導，在中德經貿關係出現一些雜音的當下，此次訪問無疑傳達出德國工商業對中國市場的重視。這其中，2018年陪同德國前總理梅克爾訪問過中國的德國化工巨頭巴斯夫執行長馬丁·布魯德米勒此次也在隨行名單上。巴斯夫也是最近投資中國最大的德國企業之一。該公司最近宣布，將在2030年前投資100億歐元，在中國廣東省湛江市建設新的「一體化基地」，這也是巴斯夫有史以來最大的單筆投資。

除了巴斯夫，多家德國企業在訪華前宣布加碼投資中國。此次訪華團中，來自汽車企業的兩位CEO備受關注——福斯汽車執行長奧利弗·布魯姆和寶馬集團董事長奧利弗·齊普策。福斯集團最近宣布，計畫投資約24億歐元，與中國智慧晶片公司地平線成立合資企業。寶馬也透露，將再投資100億元人民幣擴大在中國的電池專案投入。

除上述德企高管外，西門子、瓦克化學集團、愛迪達、嬰兒食品製造商喜寶、製藥公司拜耳以及加熱技術公司Geo Clima Design的負責人也在名單之中。據德國《商報》此前報導，100多家公司申請政府專機上令人羡慕的座位，最終12家獲准，因為中國的商業從未像今天這樣重要。

分析稱，此次跟隨蕭茲訪華的德國商界領袖雖然人數不多，但分量十足，既包括來自汽車、化工、製造業等德國傳統優勢產業的代表，也包括德國拜恩泰科（BioNTech）等新興的生物科技公司，覆蓋了中德經貿中的重點領域與潛力行業。

《環球時報》報導，上述12家企業公開資料發現，有的企業2021年在中國或大中華區營收總額達數百億歐元。化工巨頭巴斯夫在華的銷售額是最高的企業之一。根據巴斯夫發布的2021財年年報，該公司面向大中華區客戶的銷售額約為120億歐元。目前，大中華區是巴斯夫全球第二大市場。

2021財年，總部位於慕尼黑的瓦克化學集團在中國的銷售額創下新高，達到17.9億歐元，相比2020年增幅高達75％。瓦克化學集團在其官方新聞稿中表示，業績大幅增長主要歸功於公司強大的產品組合完美契合中國加速向低碳發展趨勢，以及多數產品售價的攀升。

此外，福斯與寶馬兩家德國汽車集團及其合資企業2021年在華交付汽車超過400萬輛。默克、拜耳、愛迪達等企業2021財年在中國或大中華區銷售額也均高達數十億歐元，分別達到28.87億、38.56億和46億歐元。

無可取代

《環時》報導，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，此次蕭茲訪華的一個重點是需要和中方共同確認未來兩國經貿合作的重點。汽車、製造業等領域是中德傳統的經貿合作領域，相關德國企業也繼續擴大在華投資，這需要中德雙方提供相應的政策環境，以鞏固這方面的合作。商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，任何鼓吹「中德經貿脫鉤」的人都需要回答一個直接的問題：德國企業在中國失去的，在哪裡能夠彌補？