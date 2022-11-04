高雄市長陳其邁日前遭無黨籍三民區議員候選人王文心踢爆選舉公報上的長庚醫院經歷造假，王文心4日前往高雄高等行政法院聲請假處分，要求高雄市選委會更正選舉公報，並呼籲陳其邁退選。

王文心強調，基於選民有獲得正確資訊以維護選舉公平性的原則，選罷法規定傳播有利或不利候選人的不實消息，都有刑責。陳其邁在選舉公報上刊登不實的長庚醫院醫師經歷，誤導選民相信他是在醫學中心服務的專業醫師，以致信任他有高於一般醫師的資質與專業，已經對選民和其他市長候選人造成公平性與正確性的損害。

王文心表示，她一開始就呼籲陳其邁自行向高市選委會更正不實的長庚醫院醫師資訊，但是陳其邁陣營卻以「惡意抹黑、歪曲事實、誤導民眾」來回應。上週五王陣營到高雄地檢署按鈴正式提告陳其邁陣營意圖使人不當選，並要求陳其邁陣營三天內反告，否則即是默認在選舉公報上登載明知不實的經歷，但迄今未獲回應。

反萊豬醫師蘇偉碩指出，高雄市選委會依法有修改候選人不實經歷的職權，但如果等待選委會審查偽造經歷的相關資料再修正選舉公報，不僅緩不濟急也可能必須收回印製完成的選舉公報而浪費公帑。提起假處分，先讓法院作出修正選舉公報的裁定，才能維護台灣的民主選舉公正公平。

蘇偉碩強調，如果拿不出在長庚醫院任職醫師的正式服務證明或衛生局的執業登記紀錄，就證明陳其邁是觸犯刑法偽造文書罪的累犯，應該自行宣布退選。

高雄高等行政法院議員參選人王文心高雄市長陳其邁偽造文書高雄市選委會