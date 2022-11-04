藝人小優（游振宜）出道14年，活潑直爽的她是各大綜藝節目中的常客，不過昨（3）日在臉書上感概發文，表示自己不怕吃苦但怕閒下來，連出國旅遊都忙著代購，主要原因是「從小到大真的很怕沒錢」。

小優近日前往韓國旅行，也一邊忙著代購，而昨（3）日她在臉書上有感而發寫道：「我想有一天我會問自己，為什麼要讓自己那麼累，好好的出去玩不行嗎？還要讓自己腿斷掉去批貨，然後天亮才能睡」，隨後直言「我想除了賺錢，我真的很怕閒下來的感覺」。

接著，小優回憶起自己剛出道時收入不多，通告有一搭沒一搭，而當時也還沒有直播與業配可接，因此，她曾經一天打兩份工，身兼補習班老師及櫃姐，甚至擺過路邊攤「每天被警察追著跑還是天天去擺」，她也提到自己從很小就沒和家裡拿錢，別人在玩樂時選擇去打工，坦言「從小到大真的很怕沒錢」。

小優透露朋友都說她很愛賺錢，她也承認「當然無論你以為自己多努力的當下，還是常常覺得很多不足，也很多人會不喜歡你，但是愛情、友情都有可能一秒消逝掉，你努力不懈認真掙來的錢卻不會馬上離開你」最後，她不忘感謝大家支持這次的韓國代購連線，也謝謝不怕吃苦的自己，隨後也表示，回台後即使工作滿檔，她仍希望「今年的最後兩個月我可以忙到最後一天」。