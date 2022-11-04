王仁甫（左起）、田舞陽、阿喜、林韋君、許孟哲、峮峮、蔡黃汝、孫協志、林彥君、柯有倫在《飢餓遊戲》裡玩遊戲闖關。（中視提供）

田舞陽（左起）、柯有倫、峮峮、許孟哲、王仁甫、孫協志、林韋君、阿喜、蔡黃汝、林彥君。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》六周年「澎湖驚奇之旅」本周日（6日）登場，邀來柯有倫、林韋君、林彥君、阿喜、田舞陽跟主持群一起飛往澎湖。

節目一開始，藝人都沉浸在歡樂的澎湖之旅，就連玩遊戲也能拿到零用錢，有一關玩轉圈下腰搶快賽，王仁甫旗開得勝獲得2000元，林彥君為討好他，不惜把遊戲道具派對帽放在胸前，對著王仁甫說：「仁甫哥，我有木蘭飛彈。」連孫協志都看不下去：「為了2千做到這種事我也是服了。」

眾人接著來到南寮古厝，關卡的遊戲規則讓女藝人自行在南寮古厝街拍，並把照片傳給想配對搭檔的男藝人，結果許孟哲一看手機只有老婆傳來訊息，根本沒收到照片，讓他一度懷疑訊號有問題，心碎吐露：「我沒有人傳，我沒有心情了。」

孫協志則笑稱只收到銀行的催繳通知；反倒王仁甫受到4個女藝人青睞，語帶炫耀地說：「一打開（手機）的時候，有點小鹿亂撞的感覺。」連孫協志都直說當天算是王仁甫的人生巔峰。《飢餓遊戲》每周六晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點在中天娛樂台也有播出。