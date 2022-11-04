「閃喵入侵白巷子」主題活動開跑，喝「閃亮飲品」收集成套週邊搭配。閃亮系列聯名飲品特別挑選三支不同風味暢銷飲品：「閃亮美顏配方-滿杯水果茶」滿杯水果茶為店內熱銷必點，新鮮水果片加上百香果粒，天然水果香氣，滿滿維他命Ｃ，是美顏的秘密；「閃亮暖心應援-巧克力可可」濃郁的可可香為冬日暖身暖心的絕佳夥伴；「閃亮珍珠甜心-波霸奶茶」Ｑ彈的大珍珠配上香濃奶茶，絕對滿足咀嚼系的你！

凡於活動期間11/4至12/25，至全台白巷子現場門市購買「閃亮飲品」，即有機會獲得角色吸管套(共三款隨機獲得)、聯名紙杯身(11/30開始)；消費滿額有機會獲得角色杯墊(共五款隨機獲得)，出示遊戲畫面還能享5元折扣，贈品與優惠折扣數量有限，心動不如馬上去白巷子來一趟閃亮之旅！

閃亮主題門市限時登場，萌萌閃喵出沒，門市打卡抽Dyson吹風機！除了有絕美週邊贈品可以收藏外，還有網美風格主題店可以盡情拍照，全台共打造三間閃亮主題門市，白瓷磚清新風格店面，角色完美融入其中，每間都可以發現萌萌的閃喵蹤影。活動期間11/4至12/25至任一間白巷子門市，與閃亮周邊印刷品合影拍照打卡還能抽Dyson吹風機及週邊福袋(相關活動詳情可至《以閃亮之名》粉絲團查詢)，玩家們準備好與閃喵一起入侵白巷子吧！

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