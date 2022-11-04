台中太陽職業籃球隊周末將進行主場開幕2連戰，5日先上演T1元年冠軍戰戲碼，出戰衛冕軍高雄全家海神，6日則對上速度與經驗兼具的新北中信特攻。太陽在休賽季先後經歷總教練換帥、球員陣容更動等，面對跨聯盟交流賽與聯盟熱身賽戰績不理想的狀況，新任總教練克里斯表示：「接下這個球隊，我沒在怕，最重要的是磨練出球員身心的韌性！」

熱身賽大比分輸給高雄全家海神，太陽將在開幕戰做好萬全準備，打出精彩一戰。克里斯指出，「無論是海神還是特攻，球隊在默契、經驗和防守上都是很好的，而嚴謹的防守球風，也將是我帶給太陽的功課之一，儘管目前磨合狀況我給70分，但隨著球季，太陽也會慢慢高升。」

儘管陣容不被外界看好，克里斯仍對團隊訓練狀況讚譽有加，更在建立球隊文化上下足功夫，透過訓練中對細節的要求，磨練球員心理和身體上的韌性，期許在本周開幕戰看到球員堅持到底的防守態度。

新賽季太陽後場將以射手轉控球的盧冠軒與特案外籍生白薩為主。盧冠軒上季在SBL裕隆納智捷全勤出賽30場，平均上場24.4分鐘，繳出7.3分、3.7助攻、2.7籃板，接下球隊主控的重責大任，盧冠軒認為：「球隊如何重新凝聚在一起，建立默契是首要課題，但總教練和外援到位後，著實變好了！」

而說到禁區戰力，太陽仍可說是在聯盟前段班水準！本季延攬本土全能長人溫立煌，加上蘇奕晉，最重要的是「伊朗巨人」艾倫回歸坐鎮，再加上元年得分王仕東，克里斯期許球隊能貫徹嚴謹防守的球隊風格，並且能延續到季末的才是最後贏家！

另外本周開幕戰，太陽台體大主場也將換然一新！ 充滿霸氣的新球隊視覺將震撼所有到場的球迷，另外賽中球隊也將公布年度形象影片，另外太陽也邀請到混血兒娛樂饒舌新星Gambler為主場開幕獻唱球隊專屬主題曲，用最太陽的饒舌炸裂全場，歡迎台中在地球迷進場力挺自家球隊，一起Do Suns Things，看太陽再次旭日東昇！