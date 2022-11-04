賽爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）昨天（三）出席了國家軍事演習，面對媒體採訪時，他談到了入侵領空的無人機，他開玩笑表示，就跟北溪天然氣管線（Nord Stream 1, 2）一樣，大家都知道是誰幹的，卻故意假裝天真，所以賽爾維亞也打算假裝天真，不知道這些無人機是誰派來的，還開玩笑說不是使用商用無人機，想像自己不會被發現，就不會被發現。

據賽爾維亞新聞網telegraf.rs 3日報導，塞爾維亞陸軍（VS）陸軍第3旅和後備役部隊3日進行聯合演習「機動 2022」（Manevri 2022）塞爾維亞共和國總統武契奇也出席了演習。而國防部長武切維奇（Milos Vucevic）和參謀總長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic,）也在訓練場地會見了總統。

Serbian President Aleksandar Vucic:



"I think the whole world knows who did what in the Baltic Sea with Nord Stream, so everyone pretends to be naive. Let's also pretend to be a little naive." pic.twitter.com/PFp94ifQKl — Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) November 3, 2022

武契奇表示，這就是維持和保護我們軍隊的力量。最好的（士兵）來自南部、東南部和西南部，來自南部警衛貝爾格萊德和諾維薩德的士兵，」，他還談到了昨天在拉斯卡（Raska）附近發生擊落無人機的事件。

「有些人的心態是2, 30年前，塞爾維亞比較強大，（我們）不要認為我們強大到可以最強的國家搏鬥，但我們比過去強大得多。我們的首要任務是保護和平。昨天我們不是第一次注意到軍營上方出現的飛行器。然後當我們警告他們時，你會立即看到這種對塞爾維亞的團結，」

「一開始，請問我們與誰有衝突？沒有人，但你卻想要監視我們的軍隊？這些無人機不是來收集遊戲卡片的。他們使用商用無人機，因為他們認為這樣一來，它得主人不會被發現。這是對主權國家的一種侵略。」

「我們也知道那些無人機是誰的，它們的任務是什麼，但現在讓我們假裝天真一會兒。」「但他們不是來收集交易卡牌或來玩彈珠的，而是出於不同的原因，」

「就像在波羅的海破壞北溪1號一樣，在我看來，每個人都知道是誰幹的，全世界都知道這件事，但每個人都假裝天真。讓我們也假裝一點天真。」

塞爾維亞軍隊自10月18日起，開始進行為期3週的機動2022聯合演習，現役和預備役部隊成員正在聯合進行各種形式的訓練。檢查部隊的狀況是在領空和內陸水道進行的，塞爾維亞軍隊的陸軍和空軍的作戰能力也都投入其中。

演習的目標是進一步提高指揮和部隊在規劃和執行作戰、部隊預防性部署、組織協作和合作以及野外生活和工作方面的能力。在演習的準備階段，指揮部和單位在各個基地執行任務，檢查標準操作程序並接受後備役人員，他們在抵達單位後遂接受培訓，以重溫、更新在兵役期間獲得的知識. 在最後階段，計劃進行戰術演習、戰術演習和使用不同類型武器的射擊。