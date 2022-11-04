長榮航空11月3日首航台北－德國慕尼黑航線，並於德國時間3日傍晚5時25分抵達，受到慕尼黑國際機場公司熱烈歡迎，該航線開拓對長榮及慕尼黑機場都有重要意義。長榮航空總經理孫嘉明說，歐洲旅遊市場令人期待，而公司目標是明年要恢復到疫情前的8成水準，至於新航點開闢，明年會先開航2年多前就規劃要飛的菲律賓克拉克，鎖定旅遊及東南亞轉機市場。

長榮航空拓展歐洲航點，繼10月25日米蘭首航後，11月3日直飛德國南部大城慕尼黑，首航班搭載300多位旅客於德國當地時間傍晚5時25分順利降落慕尼黑國際機場，正式宣告長榮航空完整佈局歐洲6大航點。

慕尼黑國際機場歡迎長榮航空開闢航線，資深副總經理Oliver Dersch前往機邊迎接，並致贈愛心薑餅以及印有巴伐利亞邦徽的特製啤酒杯，表達歡迎之意。現場也安排穿著巴伐利亞傳統服飾的樂手演奏迎賓，並致贈每位旅客愛心小薑餅留念。

Oliver Dersch表示，已經期待台北－慕尼黑航線好幾年了，開航後將可搭配東北亞、東南亞的綿密航網，方便歐洲旅客轉機至亞洲各大城市。慕尼黑是台灣旅客相當嚮往的旅遊城市之一，而德國是台灣在歐洲的第一大貿易夥伴，相信能夠透過此次開航更加堅實彼此的合作關係。

孫嘉明指出，長榮在綜合考量下開航慕尼黑，經努力取得每周4般的航權，之所以選擇慕尼黑，一是著眼一般旅客，當地有許多知名旅遊景點；另一個則著眼商務客，德國南部是工業重鎮，例如BMW總部、西門子都設在這，加上德國南部屬於工業區，貨運占了相當重要的比例，首航班機貨運幾乎是滿的。

孫嘉明說，預估公司明年整體運量將恢復到疫情前8成左右，還沒辦法完全恢復，變數在於兩岸航班縮減。現階段任務是恢復其他航線的航班，而明年已有計劃開航菲律賓克拉克。