桃園市政府所轄單位標案屢遭質疑，國民黨桃園市議員舒翠玲今再表示，機場捷運員工反映，機捷車輛廠鈑件修復實驗室近日將不少標案拆成10萬元以下規格規避公開招標，並指定採購廠商，還在未簽核前就聯繫廠商送件，視法令如無物。

桃園市議員詹江村質疑，機捷在桃園市長改選前急著將標案拆標成小包，與行政院長女兒蘇巧純承攬桃園市立總圖其中的小包標案事件雷同，桃園市政府規避監督作法恐是常態。

舒翠玲指出，今年是機場捷運5級大修年，有非常多維修零件要採購，也因此，機捷員工反映，7月間機捷把修復業務從電機廠移到車輛廠，還成立一個鈑件修復實驗室，再以實驗室需要採購為由，大量將標案拆成10萬元小標採購。

舒翠玲質疑，依據行政院公共工程委員會解釋，採購時間緊迫下，可用限制型招標緊急採購，5天就可以搞定，也更有專業性，機捷卻用較費時的拆標做法違背常理，也涉反違反採購法，其中緣由耐人尋味。

舒翠玲說，事件在機捷內被反映後，機捷工會介入處理，機捷高層約談主管後至今未解決，恐讓基層人員未來承擔更多法律風險；機捷內部承辦人員認為，當前機捷有很多採購案都有爭議，審計部來查一定一堆問題。

舒翠玲說，機捷採購循正常管道才能維護交通運輸安全，但桃園市政府顯然沒有把市民交通安全放心上，把機捷當成小金庫造顧自己的廠商，或謀取利益，沒有遵從公部門採購應遵循的相關法律規定。

舒翠玲表示，相關檢舉都有錄音、錄影，並明確記錄主管要求將10萬元以上採購標案拆標、直接將標案給廠商，機捷高層今天做這些事，是因利益輸送或其他問題？民進黨從中央到地方都用這套模式進行，國家是我家，國庫通私庫。

舒翠玲更提到，鄭文燦把桃園市府當私人企業，以非專業領導專業，踐踏文官體制，政親信任各局處機要職，也成為影響局處重要決策的人；市長辦公室主任陳坤榮缺就在機捷，職稱是正管理師，一個月薪水逾8萬元，但沒一天在機捷工作。

詹江村也說，桃園市政府酬庸嚴重，議員落選就進機場捷運或桃市府，資科局長就是一個月13萬的塔綠班；現在機捷趁桃園市長改選前，大小錢趕快賺，回報選舉時幫助，台積電突說要到龍潭設廠，八字沒一撇，也有圖利當地地主之嫌。

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