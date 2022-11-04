張立東展（前左）現企圖心，看到庹宗康（前右）遞上應徵資料，表明想當工讀生。（好看娛樂提供）

店長鬼鬼大誇狗腿應徵者張立東。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》商店試營運任務邀請親朋好友做評分。（好看娛樂提供）

莎莎（左一）一看到媽媽（左二）來感動淚崩，讓場面溫馨感人。（好看娛樂提供）

莎莎一看到媽媽來感動淚崩，讓場面溫馨感人。（好看娛樂提供）

鬼鬼（吳映潔）在《嗨！營業中》身為店長，節目第6集中，她宣布第2天的試營運任務是邀請親朋好友針對整體服務內容從餐點、客人互動、服務品質做評分。這時庹宗康好友團張立東、瑪麗一現身，張立東隨即展現強大的企圖心，看到庹宗康後遞上應徵資料，表明想當工讀生。

鬼鬼見狀跟張立東說：「我才是店長。」並開玩笑對庹宗康說：「你沒有資格看（應徵履歷表）。」張立東一發現原來鬼鬼才是店長，立刻轉向鬼鬼，很狗腿地向店長問好，令庹宗康大罵張立東是現實鬼。

張立東和瑪莉開始試吃商店的冰品，張立東問大家說：「挖這個冰是要有技巧的，演藝圈誰挖冰最努力？ 答案揭曉是阿吉仔。原因是挖冰別人卡認真。」於是眾人唱起了阿吉仔的經典歌曲，瞬間充滿歡樂氣氛。

這時鬼鬼對張立東說：「我好想要你來店裡喔（當工讀生）。」 然後鬼鬼刻意挑起張立東、浩子兩人戰火，轉身對浩子說：「他想幹掉你耶？」浩子一聽大感威脅，走心把張立東的應徵函丟到地上，眾人笑翻。

莎莎和浩子的親友團是莎莎媽、顏永烈，莎莎一看到媽媽來感動淚崩，讓場面溫馨感人。炎亞綸和鬼鬼的共同朋友阿本也特別現身，炎亞綸一看到阿本全身癱軟，對阿本說：「好扯喔！你不是走幕後了嗎？」阿本回說：我為了《嗨！營業中》復出。