謝明通生前致力於讓臺灣跟上世界的腳步。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

第13屆金音創作獎頒獎典禮明晚（5日）將在台北流行音樂中心登場，本屆「特別貢獻獎」頒予成立30餘年阿通伯樂器行的已故老闆謝明通（阿通伯），並由與阿通伯交情匪淺的趙傳擔任頒獎人，搖滾樂團主唱出身的趙傳唱作俱佳，在樂壇發光逾30年堪稱是樂壇長青樹，成為許多創作後輩的楷模，61歲的他現身在眾多新生代創作歌手相聚的音樂殿堂中頒發「特別貢獻獎」，當之無愧。

謝明通先生2006年辭世，他過去致力於讓臺灣跟上世界的腳步，引進許多國外器材販售；其獨特的經商理念與待人接物的幽默風格，使阿通伯樂器成為愛樂者間重要的交流據點，影響不少當今幕前、幕後的資深音樂人。

能夠把獎座頒給這位相識多年同時也是自己音樂生涯的「恩人」阿通伯，對趙傳來說別具意義，由於阿通伯當時所經營的「敦煌樂器」是80、90年代時期玩樂團的樂手朋友聚集及交流的重要場所，本身也是玩樂團出身的阿通伯對剛出社會的年輕學生樂手非常照顧，加上對50、60年代之英文歌曲相當熟悉，讓同樣愛唱西洋歌曲及玩金屬樂團出身的趙傳與阿通伯有許多共同話題，更因此結下深厚的友誼。

提及這位老友當年對自己的提攜，趙傳透露年輕時獲阿通伯賞識，以「敦煌樂器」名義邀請他及樂團參與校園及商業演出，在累積演出經驗之餘又能持續有曝光演出，對當時還是菜鳥的自己幫助甚大！此外，愛才惜才的阿通伯還為了當時趙傳所屬的「紅十字樂團」首場專場演唱會無條件提供免費音響器材及人員協助，至此在圈內引起廣大迴響好評及主流唱片公司的關注，更幫助趙傳在日後發行專輯打下堅實的基礎，堪稱是趙傳音樂生涯的重大貴人之一。

由於阿通伯對自己出道33年音樂生涯影響幫助甚大，趙傳除了想藉著這次頒獎感謝他當年的提攜之餘，更想對他說聲：「謝謝你過去為我及音樂圈帶來的歡樂及鼓舞！」被問到首登北流金音創作獎頒獎的感覺？打趣稱自己為「音樂老屁股」的趙傳笑說：「真的代表我們是『音樂老屁股』了，夠老到擔任頒獎人！同時略帶感慨又感恩的心情來紀念一位好朋友。」希望趁著這次頒獎跟大家分享自己音樂生涯背後與老朋友的故事。