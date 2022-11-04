民進黨近期質疑國民黨桃園市長候選人張善政，影射與經濟黨關係匪淺。張善政競辦今秀出經濟黨主席張采明與桃園市長鄭文燦的合照，質疑鄭文燦是否也和經濟黨有連結，籲綠營別看圖說故事。國民黨桃園市議員候選人凌濤也直批，迴力鏢來得又快又急，直接打臉民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。

張善政競辦發言人何元楷指出，民進黨近期不斷抹紅張善政，拿出張善政與經濟黨合照，便看圖說故事抹紅，但鄭文燦不久之前才與張采明合照，不只如此，鄭運鵬競總主任陳志忠也才和張采明同台，質疑「雙鄭」是否也與經濟黨關係匪淺？呼籲雙鄭對外說明清楚。

何元楷表示，不只雙鄭與經濟黨有合照，蔡英文總統更是有料，過去曾找有黑道背景的黃承國擔任國策顧問，甚至找來涉毒與暴力討債的民進黨前台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑擔任競選顧問，可見民進黨跟黑道關係匪淺，可說是黑道的最大門神。

何元楷說，近期民進黨每天開一場「黑善記者會」，不斷以抹黑、抹紅方式打選戰，果然印證之前他所說的，民進黨已開啟抹黑抹紅加倍模式，爛招玩不膩，這對桃園發展毫無助益，甚至傷害桃園的善良，相信桃園市民不會接受民進黨骯髒的選舉模式。

凌濤也提到，鄭運鵬以「識人不明」將張善政與經濟黨生硬連結，套用鄭運鵬說過的話，他也提出質疑，鄭文燦是不是成為賣假藥、詐騙集團和斂財集團的看板人物？若鄭運鵬未來擔任市長，市民會擔心詐騙橫行，健康與財產都受到影響。

凌濤說，鄭文燦與鄭運鵬應該說清楚，和這些政黨的關係為何？知不知道自己的合照被拿去作為斂財和詐騙，賣假健康食品或藥品的看板，是否應向受害者清楚說明並道歉。凌濤也說，以上都是鄭運鵬親口說過的話，如今業力引爆，這波迴力鏢真來得又快又急。