七國集團（G7）外長一連兩日在德國召開會議，預料將討論多項涉及中國的議題，包括在政策上協調應對來自中國的投資，也可能談及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問中國問題。蕭茲所率領的代表團4日已抵達北京，為新冠疫情爆發近三年以來，G7國家領導人對中國的首次訪問。

香港經濟日報4日援引外媒報導，本次G7外長會議在德國小鎮明斯特召開，議題除了涵蓋俄烏戰爭、印太地區局勢、伊朗問題、非洲人道危機，還包括中國在中共二十大後的發展及如何影響印太安全，以及如何應對中國投資等。

消息人士指出，德國總理蕭茲近日一力促成中國國企收購漢堡港碼頭股份的交易，以及他對中國展開訪問，可能也會放在會議上討論。

美國官員透露，本次會議對各國來說時機非常重要，G7一直是對最急迫議題進行政策協調的非常重要的機制，並指這次會議將就來自中國的投資進一步協調政策。德國外長貝爾伯克則表示，中國不單是處理國際問題的合作夥伴，還是一個競爭者，「從北京對國際秩序的理解上看，在更強的意義上，是一個對手」。

另外，貝爾伯克在會議期間將與日本外相林芳正會談，兩國防長還將以視訊方式與會。四人強烈譴責北韓近日多次發射導彈，同意加強國防合作，應對中國及北韓近期增加的軍事活動，計劃舉行聯合演習威攝俄羅斯及中國，雙方還強烈反對東海與南海單方面以武力改變現狀的行為。