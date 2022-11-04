為弘揚觀世音菩薩大慈大悲佑民救護眾生精神，並提升板橋地區緊急救護品質，板橋接雲寺及信眾陳民雄、陳怡如、陳貞卉共同捐贈本局第一救災救護大隊大觀分隊救護車1輛，今(4日)上午在板橋接雲寺辦理捐贈典禮，由消防局長黃德清受贈並回贈感謝狀。

板橋接雲寺建於清咸豐年間(西元1856年)，於光緒13年(西元1887年)於現址落成，供奉觀世音菩薩，創寺至今，已有一百五十多年歷史。為板橋四大古廟之一，擁有悠久的歷史，與板橋的開發息息相關，是居民們生活、信仰、祭祀的重心。為發揚觀世音菩薩大慈大悲、救苦救難精神，積極參與各種社會公益活動，過去也曾捐贈本局消防車輛、自動心肺復甦機等，更於疫情期間多次捐贈本府防疫物資及防疫基金供各項防疫工作執行，此次得知大觀分隊現有救護車及救護設備需汰換，遂捐贈高頂救護車1輛，期能強化分隊救護量能，提供市民全方位救護需求。

板橋接雲寺及信眾共同捐贈本局第一救災救護大隊大觀分隊救護車1輛，今(4日)上午在板橋接雲寺辦理捐贈典禮，由消防局長黃德清受贈並回贈感謝狀。(新北市消防局提供)

板橋接雲寺及信眾共同捐贈本局第一救災救護大隊大觀分隊救護車1輛，今(4日)上午在板橋接雲寺辦理捐贈典禮，由消防局長黃德清受贈並回贈感謝狀。(新北市消防局提供)

板橋接雲寺及信眾共同捐贈本局第一救災救護大隊大觀分隊救護車1輛，今(4日)上午在板橋接雲寺辦理捐贈典禮，由消防局長黃德清受贈並回贈感謝狀。(新北市消防局提供)

為提升救護人員於後艙執行救護勤務之安全，本次救護車於醫療艙裝設快取式器材整理盒系統("FERNO" INTRAXX SAFEPAK POUCH SYSTEM)，希冀不幸發生車禍撞擊時，避免物品飛散，造成後艙人員二次傷害。

黃德清局長表示，感謝板橋接雲寺與善心信眾本次捐贈的救護車，車輛及設備也會成為本局「5G智能行動急診救護車」的一環，它的功能強大，是由人員、設備、民眾、科技、跨領域及創新6大面向所建構：

板橋接雲寺及信眾共同捐贈本局第一救災救護大隊大觀分隊救護車1輛，今(4日)上午在板橋接雲寺辦理捐贈典禮，由消防局長黃德清受贈並回贈感謝狀。(新北市消防局提供)

一、 人員面向：本局擁有全國最多的高級救護技術員，並首創加派高階救護機動支援隊。

二、 設備面向：全面採用高頂救護車，配置先進生理監視器及普及自動心肺復甦機，提升急救效能。

三、 民眾面向：民眾可透過報案電話指導CPR(DA-CPR)及CPR宣導鼓勵民眾成為第一反應者。

四、 科技面向：可以將急診醫師連結至現場的行動急診室專案(MER)、可以進行資料庫分析的緊急智慧救護系統(SEMS)及可快速傳輸生命徵象的智慧雲端動態救護系統(EPCR)，利用先進的資訊科技、通訊技術及高效率的系統作業流程，將第一手資訊整合串流，同步提供給醫院、醫師、指揮中心、分隊，達到串起生命之鍊的效果。

五、 跨領域面向：本局與醫院簽署合作備忘錄加強醫療資訊聯繫整合，並將警察人員納入OHCA急救第一反應者。

六、 創新面向：因應救護器材及技術高速發展，快速修訂現有救護流程，新增骨針(IO)操作、院前超音波、藥物輔助插管(DAI)等多項先進的急救流程，給予OHCA、嚴重創傷與呼吸衰竭患者更大的幫助。

消防局長黃德清表示，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝板橋接雲寺與善心信眾的無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，提升緊急救護服務品質，也期望透過此次慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。