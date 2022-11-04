考量經濟將進一步放緩，線上支付公司PayPal下修全年營收增長預測，並對一年當中最關鍵的節日購物旺季提出悲觀的看法，認為第四季自家在美國的電商業務不會有太顯著的成長，再加上第三季獲利下滑，PayPal周四盤後股價重挫9%，稍早前一度暴跌11%。

PayPal將今年調整後營收增長預測從11%下修至10%，但符合市場預期。

由於通膨升至數十年高點，以及經濟衰退的擔憂升高，企業提出的預測趨於保守，以反映消費者料將持續收緊開支。

執行長Daniel Schulman表示，下修財測是考量宏觀環境充滿挑戰、電子商務市場放緩，以及這個節日購物旺季的情勢不明，他在財報電話會議上表示：「我們認為電子商務在第四季將非常低迷」。

PayPal公布第三季營收年增12%，為68.5億美元，優於市場預期的68.2億美元。淨利為13.3億美元。經調整後每股盈餘跌至1.08元，但優於市場預期的0.95美元。

PayPal預估第四季營收為73.8億元，經調整後每股盈餘介於1.18至1.2美元。該公司預估全年營收為275億美元，全年每股盈餘介於4.07～4.09美元。

此外，該公司宣布今年成本估將削減9億美元，明年至少砍13億美元。